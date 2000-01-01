19.07 09:15 MIGnews.com

Цукерберг: Facebook не удалит посты, отрицающие Холокост

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Социальная сеть Facebook не будет удалять публикации, в которых отрицают Холокост. Об этом сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг в интервью сайту Recode. При этом он сам напомнил о своих еврейских корнях и подчеркнул, что подобные заявление являются для него "оскорбительными".Цукерберг заявил, что речь идет о пользователях, которые владеют недостоверной информацией, а не о тех людях, которые намеренно пытаются оскорбить еврейский народ. Именно поэтому, по словам основателя соцсети, он считает, что его платформа не должна удалять подобные записи.Также он подчеркнул, что в Facebook нет сотрудников, которые наделены правом решать, что верно, а что нет.