Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Фото из архива 19.07 08:02   MIGnews.com

Трамп признал Путина ответственным за вмешательство в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает главу РФ Владимира Путина ответственным за "российское вмешательство в американские выборы" в связи с тем, что президент возглавляет страну и должен знать о процессах, которые в ней происходят.

"Да, потому что он во главе страны. Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране", - сказал он, передали на RT.

Ранее Трамп признал российское вмешательство в выборы президента США 2016 года: "Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место «вмешательство» России. Могли быть и другие люди. И не было никакого сговора". А также заявил, что после встречи в Хельсинки больше не считает Россию противником, однако не потому, что сдружился с Путиным, а потому что увидел неспособность России конкурировать с Штатами на экономическом уровне.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:15
Цукерберг: Facebook не удалит посты, отрицающие Холокост
09:14
Идентифицированы подозреваемые в отравлении Скрипаля
09:06
Арабы в Кнессете провозгласили смерть демократии
08:53
Венгрия намерена выйти из договора ООН по миграции
08:31
Шведский политик: депортировать всех евреев из Израиля
08:10
ЦАХАЛ арестовал семерых террористов
07:15
Израиль и ХАМАС договорились не воевать
07:05
Банда варваров: видео нападения поселенцев на МАГАВ в Ицхар  
05:27
Археологи нашли в Иордании самый древний вариант хлеба
04:40
"Железный Арни" сравнил Трампа с макарониной
03:33
В сети обсуждают эмоции первой леди после рукопожатия Путина
02:18
Принцесса Евгения пригласила на свадьбу всех желающих
01:24
Илон Маск извинился перед водолазом, которого обозвал
00:19
Netflix просит признать компанию банкротом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus