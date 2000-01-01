Трамп признал Путина ответственным за вмешательство в выборы
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает главу РФ Владимира Путина ответственным за "российское вмешательство в американские выборы" в связи с тем, что президент возглавляет страну и должен знать о процессах, которые в ней происходят.
"Да, потому что он во главе страны. Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране", - сказал он, передали на RT.
Ранее Трамп признал российское вмешательство в выборы президента США 2016 года: "Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место «вмешательство» России. Могли быть и другие люди. И не было никакого сговора". А также заявил, что после встречи в Хельсинки больше не считает Россию противником, однако не потому, что сдружился с Путиным, а потому что увидел неспособность России конкурировать с Штатами на экономическом уровне.