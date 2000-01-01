19.07 06:32 MIGnews.com

Кнессет одобрил национальный закон

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На заседании минувшей ночью Кнессет одобрил так называемый “национальный закон”. 62 депутата проголосовали за закон, 55 - против, двое воздержались.Национальный закон кодифицирует статус Израиля в качестве государства еврейского народа и закрепляет иврит в качестве государственного языка. Арабскому языку предоставляется “особый статус”.Следует отметить, что речь идет о так называемом “основном” или “конституционном” законе”, который гораздо труднее заблокировать или отменить в суде.Закон провозглашает Иерусалим столицей Еврейского Государства, а еврейский календарь - официальным государственным календарем.Немедленно после принятия закона депутаты Объединенного Арабского Списка встали и порвали копии закона. Спикер Кнессета Юли Эдельштейн удалил их из зала заседаний.Эдельштейн приветствовал принятие закона, заявив: “Это - определяющий момент в истории Еврейского Государства и сионизма. Мы создали основной закон нашего существования. Израиль - национальное государство еврейского народа”.Глава комитета Кнессета по обороне и внешним делам Ави Дихтер - инициатор закона, заявил: “С этим закончено! Сегодня Кнессет завершил работу Герцля и Бен-Гуриона. Это - исторический момент, который запомнят на многие годы. Израиль - национальное государство еврейского народа, и это - основной закон”.Противники закона также поспешили отреагировать на его принятие: “Это грустный момент, когда Израиль одобряет закон, названный “национальным законом, в котором нет равенства, демократии, и когда половина членов Кнессета голосует против этого закона. Все делается во благо Биньямину Нетаниягу и в ущерб Государству Израиль”.