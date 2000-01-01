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Сара Нетаниягу сводила венгерскую `коллегу` в музей | Фото: Хаим Цах, GPO20.07 07:10   MIGnews.com

Сара Нетаниягу сводила венгерскую "коллегу" в музей

Супруга премьер-министра Сара Нетаниягу и жена премьер-министра Венгрии Анико Левай посетили Музей Израиля в Иерусалиме, об этом сообщили в канцелярии главы израильского правительства.

"Г-жа Нетаниягу показала г-же Левай представленную в экспозиции модель Второго храма", - отмечается в обнародованном заявлении.

Позже у премьер-министра Нетаниягу с супругой запланирован прием премьер-министра Орбана с супругой в резиденции главы правительства в Иерусалиме.

Сара Нетаниягу сводила венгерскую `коллегу` в музей | Фото: Хаим Цах, GPO

Сара Нетаниягу сводила венгерскую `коллегу` в музей | Фото: Хаим Цах, GPO

Сара Нетаниягу сводила венгерскую `коллегу` в музей | Фото: Хаим Цах, GPO

Сара Нетаниягу сводила венгерскую `коллегу` в музей | Фото: Хаим Цах, GPO
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