На соратника Макрона завели дело за избиение демонстранта
Французская прокуратура открыла расследование в отношении ассистент руководителя администрации Эманнуэля Макрона – на первомайской демонстрации Александр Беналля избил манифестанта.
Журналисты газеты Le Monde узнали Александр Беналля на видео одного из активистов. На записи, снятой во время протестов, будучи в шлеме, он сначала набросился и увел из толпы участвовавшую в демонстрации женщину, а затем атаковал мужчину.
"Тот мужчина, лежа на земле, не представлял никакой опасности и умолял Беналля остановиться. Такому несоразмерному применению насилия нет оправданий", - заявил автор видео французскому радио.
Инцидент произошел на популярной у туристов площади Контрэскарп в пятом округе Парижа 1 мая, когда там собрались около 100 активистов. На опубликованном видео видно, как человек в полицейском шлеме и гражданской одежде присоединяется к разгону демонстрантов.