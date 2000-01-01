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20.07 06:43   MIGnews.com

На соратника Макрона завели дело за избиение демонстранта

Французская прокуратура открыла расследование в отношении ассистент руководителя администрации Эманнуэля Макрона – на первомайской демонстрации Александр Беналля избил манифестанта.

Журналисты газеты Le Monde узнали Александр Беналля на видео одного из активистов. На записи, снятой во время протестов, будучи в шлеме, он сначала набросился и увел из толпы участвовавшую в демонстрации женщину, а затем атаковал мужчину.



"Тот мужчина, лежа на земле, не представлял никакой опасности и умолял Беналля остановиться. Такому несоразмерному применению насилия нет оправданий", - заявил автор видео французскому радио.

Инцидент произошел на популярной у туристов площади Контрэскарп в пятом округе Парижа 1 мая, когда там собрались около 100 активистов. На опубликованном видео видно, как человек в полицейском шлеме и гражданской одежде присоединяется к разгону демонстрантов.
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