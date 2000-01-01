Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Геи остановят Израиль | Фото: Ted Eytan/Flickr19.07 21:40   MIGnews.com

Геи остановят Израиль

Закон о суррогатном материнстве, который включил одиноких женщин в государственную программу финансирования услуги суррогатного материнства, разделил Израиль – многих возмутило то, что единственным исключением из законодательства остаются гей-пары и одинокие мужчины. В связи с этим ЛГБТ-община объявила общенациональную забастовку.

"Теперь наш черед сказать "нет". Гей-община объявляет забастовку!.. Пришло время снять перчатки! Впервые в истории гей-сообщество объявляет забастовку. Мы больше не станем вестись на отговорки и мазки. Это опасный шаг назад!" – гласит заявление НГО "Агуда".

Дата для забастовки была выбрана символическая – Тиша бе-Ав, Девятое Ава, то есть в день траура еврейского народа, когда были разрушены Первый и Второй Храмы. В этом году эта дата выпадает на 22 июля.

ЛГБТ-сообщество поддержал Гистадрут – его председатель Ави Ниссенкорн призвал всех работодателей дать в этот день выходной своим работникам. Солидарность с представителями секс-меньшинств проявили и сотрудники аэропорта Бен-Гуриона. После того, как множество сотрудников управления аэропортов попросили отменить работу в воскресенье, их профсоюз уже предупредил о задержках рейсов из протеста.

Выходной в воскресенье своим сотрудникам обещают дать множество компаний технологического сектора: Facebook Israel, Microsoft Israel, Mellanox, eBay Israel, Natural Intelligence, Matrix, SAP, IBM, TowerJazz, 888, Fiverr, Minute Media, Webpals, Soluto, Cybereason, MyHeritage, Winward, Daka90 и другие.

К ним присоединились сети Castro, "Шуферсаль" и "Суперфарм", "Доар Исраэль" (Почта Израиля), Teva, Cellcom, Leumi Card, Isracard и израильская опера.

Поддержала протест и авиакомпания Israir. Впрочем, отгул своим сотрудникам руководство решило не давать во избежание сбоев в работе. Вместо этого все несогласные с решением правительства могут надеть 22 июля черную рубашку.

С поддержкой выступили крупнейшие транспортные операторы "Дан" и "Фатталь", а также большинство телеканалов, включая общественный телерадиовещатель "Кан".

Из политических партий в забастовке будет участвовать "Авода", о чем заявил ее председатель Ави Габай.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:35
Япония может отказаться от иранской нефти
00:12
Папарацци подлови дочь Трампа на выходе из клуба рано утром
23:30
Новый анализ крови определяет меланому на ранней стадии
22:22
Президент Филиппин посетит Израиль
21:59
Lufthansa объявила прямые рейсы в Эйлат
20:44
Очередной скандал в "Сионистском лагере"
20:11
Евросоюз против Закона о национальном государстве
19:55
Объявлен тендер на план метро в Тель-Авиве
19:13
Толпа перекрыла Виктору Орбану дорогу в Яд ва-Шем  
18:33
Молодого олимпийского призера зарезали в казахской столице
17:58
Танки ЦАХАЛа уничтожили вышку ХАМАСа в Газе
17:46
Орена Хазана судят за избиение госслужащего
17:07
Ракетная тревога в Эшколь
16:27
ЦАХАЛ атакован минометными снарядами из Газы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus