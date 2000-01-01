19.07 21:40 MIGnews.com

Геи остановят Израиль

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Закон о суррогатном материнстве, который включил одиноких женщин в государственную программу финансирования услуги суррогатного материнства, разделил Израиль – многих возмутило то, что единственным исключением из законодательства остаются гей-пары и одинокие мужчины. В связи с этим ЛГБТ-община объявила общенациональную забастовку."Теперь наш черед сказать "нет". Гей-община объявляет забастовку!.. Пришло время снять перчатки! Впервые в истории гей-сообщество объявляет забастовку. Мы больше не станем вестись на отговорки и мазки. Это опасный шаг назад!" – гласит заявление НГО "Агуда".Дата для забастовки была выбрана символическая – Тиша бе-Ав, Девятое Ава, то есть в день траура еврейского народа, когда были разрушены Первый и Второй Храмы. В этом году эта дата выпадает на 22 июля.ЛГБТ-сообщество поддержал Гистадрут – его председатель Ави Ниссенкорн призвал всех работодателей дать в этот день выходной своим работникам. Солидарность с представителями секс-меньшинств проявили и сотрудники аэропорта Бен-Гуриона. После того, как множество сотрудников управления аэропортов попросили отменить работу в воскресенье, их профсоюз уже предупредил о задержках рейсов из протеста.Выходной в воскресенье своим сотрудникам обещают дать множество компаний технологического сектора: Facebook Israel, Microsoft Israel, Mellanox, eBay Israel, Natural Intelligence, Matrix, SAP, IBM, TowerJazz, 888, Fiverr, Minute Media, Webpals, Soluto, Cybereason, MyHeritage, Winward, Daka90 и другие.К ним присоединились сети Castro, "Шуферсаль" и "Суперфарм", "Доар Исраэль" (Почта Израиля), Teva, Cellcom, Leumi Card, Isracard и израильская опера.Поддержала протест и авиакомпания Israir. Впрочем, отгул своим сотрудникам руководство решило не давать во избежание сбоев в работе. Вместо этого все несогласные с решением правительства могут надеть 22 июля черную рубашку.С поддержкой выступили крупнейшие транспортные операторы "Дан" и "Фатталь", а также большинство телеканалов, включая общественный телерадиовещатель "Кан".Из политических партий в забастовке будет участвовать "Авода", о чем заявил ее председатель Ави Габай.