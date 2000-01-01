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Очередной скандал в `Сионистском лагере` 19.07 20:44   MIGnews.com

Очередной скандал в "Сионистском лагере"

Депутат Кнессета от "Сионистского лагеря" Лея Фадида обратилась в комиссию по этике с жалобой на своего однопартийца Мики Розенталя, который, по ее словам, едва ее не избил.

Инцидент произошел ранее на этой неделе на одном из партийных собраний после того, как она потребовала разрешение свободно голосовать по так называемому "Закону Шоврим Штика".

"Он вышел из себя, помахал мне и угрожающе подошел. Чтобы не встревать с ним в дискуссию, я решила не отвечать и дала собранию продолжаться. Но после встречи я обратилась к Мики Розенталю и дала четко понять, что он не должен повышать на меня свой голос", - гласит текст обращения Фадиды.

После этого, по ее словам, Розенталь снова разозлился, и другой член партии был вынужден вмешаться, чтобы он не применил физическую силу в отношении оскорбленной им же коллеги.

Сам же Мики Розенталь называет это нонсенсом.

"Фадида хотела объединиться с ультраправыми и в своих личных политических интересах поддержать фашистский закон против НГО "Шофрим Штика", - сказал он.

Стоит отметить, что это уже второй скандал в партии за последнее время. Совсем недавно стало известно, что во время одного из выездов член "Сионистского лагеря" Эйтан Броши тискал за ягодицы свою коллегу Айелет Нахмиас-Вербин.
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