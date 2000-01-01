Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Евросоюз против Закона о национальном государстве | Фото: EU2017EE Estonian Presidency/Flickr19.07 20:11   MIGnews.com

Евросоюз против Закона о национальном государстве

Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с Законом о национальном характере Государства Израиль, который был принят Кнессетом утром 19 июля, заявив, что новый законопроект усложнит решение палестино-израильского конфликта посредством "двух государств".

"Мы обеспокоены. Мы должны выразить эту озабоченность, и в этом контексте мы продолжим взаимодействовать с израильскими властями. Мы всегда были предельно ясны во всем, что касалось решения о "двух государствах", который мы считаем единственным путем вперед. Поэтому любые шаги, который еще больше усложнят или воспрепятствуют претворению этого решения в реальность, должны избегаться", - заявила сегодня пресс-секретарь главы внешней политики ЕС Федерики Могерини.

Напомним, что отрицательно отреагировали на принятие данного законопроекта также Объединенного арабский Список, ХАМАС и руководство Палестинской администрации.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:35
Япония может отказаться от иранской нефти
00:12
Папарацци подлови дочь Трампа на выходе из клуба рано утром
23:30
Новый анализ крови определяет меланому на ранней стадии
22:22
Президент Филиппин посетит Израиль
21:59
Lufthansa объявила прямые рейсы в Эйлат
20:44
Очередной скандал в "Сионистском лагере"
19:55
Объявлен тендер на план метро в Тель-Авиве
19:13
Толпа перекрыла Виктору Орбану дорогу в Яд ва-Шем  
18:33
Молодого олимпийского призера зарезали в казахской столице
17:58
Танки ЦАХАЛа уничтожили вышку ХАМАСа в Газе
17:46
Орена Хазана судят за избиение госслужащего
17:07
Ракетная тревога в Эшколь
16:27
ЦАХАЛ атакован минометными снарядами из Газы
16:19
7,1 млрд. потратят на историческую реформу Хеврат Хашмаль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus