19.07 20:11 MIGnews.com

Евросоюз против Закона о национальном государстве

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Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с Законом о национальном характере Государства Израиль, который был принят Кнессетом утром 19 июля, заявив, что новый законопроект усложнит решение палестино-израильского конфликта посредством "двух государств"."Мы обеспокоены. Мы должны выразить эту озабоченность, и в этом контексте мы продолжим взаимодействовать с израильскими властями. Мы всегда были предельно ясны во всем, что касалось решения о "двух государствах", который мы считаем единственным путем вперед. Поэтому любые шаги, который еще больше усложнят или воспрепятствуют претворению этого решения в реальность, должны избегаться", - заявила сегодня пресс-секретарь главы внешней политики ЕС Федерики Могерини.Напомним, что отрицательно отреагировали на принятие данного законопроекта также Объединенного арабский Список, ХАМАС и руководство Палестинской администрации.