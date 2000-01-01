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Толпа не дала Виктору Орбану посетить Яд ва-Шем (видео) 19.07 19:13   MIGnews.com

Толпа перекрыла Виктору Орбану дорогу в Яд ва-Шем

Группа демонстрантов перекрыла дорогу кортежу венгерского премьер-министра Виктора Орбана к иерусалимскому мемориалу памяти жертв Холокоста Яд ва-Шем. Инцидент произошел 19 июля, во время визита Орбана в Еврейское государство.

В Twitter радиостанции Галей ЦАХАЛ было опубликовано видео с места событий, на котором видно, как протестующие вышли на дорогу перед ехавшим в мемориал автомобилем с Орбаном. С собой они несли транспаранты с лозунгами "Помнить" и "Никогда больше" на иврите и венгерском.



В связи с борьбой с Фондом Сороса, которая стала официальной политикой Будапешта, Виктор Орбан стал крайне нежелательной фигурой в глазах израильских левых. И хотя сам на встрече со своим израильским коллегой он заявил, что в его стране "любой еврей может чувствовать себя в безопасности", оппозиция уже раскритиковала Биньямина Нетаниягу за прием.

Впрочем, несмотря на митингующих, главе венгерского правительства все же удалось посетить мемориал. По окончанию визита Яд ва-Шем опубликовал заявление, согласно которому Орбану предоставили "всестороннее освещение" сотрудничества венгерских властей под руководством Миклоша Хорти с Третьим рейхом.
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