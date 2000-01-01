Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Орена Хазана судят за избиение госслужащего 19.07 17:46   MIGnews.com

Орена Хазана судят за избиение госслужащего

Днем 19 июля в мировом суде Петах-Тиквы начался процесс над "ликудником" Ореном Хазаном, которого обвиняют в нападении и ненадлежащем поведении в отношении госслужащего.

Так, в октябре 2014 года, то есть еще до своего избрания в Кнессет, его мать, жительницу города Ариэль, лишили права на выкуп закладной после взятия кредита, после чего он пришел в городской муниципалитет и требовал объяснить ему, кто отдал подобное распоряжение.

Как оказалось, этот приказ отдал генеральный директор муниципалитета, на встрече с которым Хазан начал материться и проклинать своего оппонента. В какой-то момент одиозный политик его сильно толкнул, после чего гендиректору муниципалитета пришлось спасаться бегством: он решил скрыться от Орена Хазана в конференц-зале. Однако не тут-то было – последний успел заскочить в помещение и со словами "Никто отсюда не уйдет" закрыл дверь, продолжив кричать и оскорблять госслужащего до тех пор, пока охрана муниципалитета его не вывела.

В следующий раз Орен Хазан столкнулся с самим градоначальником Ариэля, которому угрожал, что позаботится о том, чтобы его уволили.

На судебном заседании Орен Хазан заявил, что данный скандал не соответствует действительности.

"Мы с адвокатами уже четыре года боремся с этой историей и не согласны со всем, что было сказано. Я уже привык к тому, что меня при любой возможности поливают грязью. Причем зачастую лишь ради броского заголовка. Это единственное место, где я могу быть уверен в справедливом отношении", - сказал он.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:33
Молодого олимпийского призера зарезали в казахской столице
17:58
Танки ЦАХАЛа уничтожили вышку ХАМАСа в Газе
17:07
Ракетная тревога в Эшколь
16:27
ЦАХАЛ атакован минометными снарядами из Газы
16:19
7,1 млрд. потратят на историческую реформу Хеврат Хашмаль
15:50
Апартеид и расизм: ПА и ХАМАС взорвали Национальный закон
15:16
Венгрию покарают за план "Стоп Сорос"
15:06
Американцы не дали визы чиновникам Палестинской автономии
14:50
Малиновская: полицию превращают в боевое крыло раввината
14:11
Убийцы Реувена Шмерлинга получили пожизненное
14:06
Французские инженеры разработали самолет-поезд
13:36
Кнессет декриминализировал марихуану
13:15
Нетаниягу – Орбану: радикальный ислам угрожает Европе
12:50
МИД Ирана призвал ЕС перейти к практическим мерам
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus