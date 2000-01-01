19.07 17:46 MIGnews.com

Орена Хазана судят за избиение госслужащего

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Днем 19 июля в мировом суде Петах-Тиквы начался процесс над "ликудником" Ореном Хазаном, которого обвиняют в нападении и ненадлежащем поведении в отношении госслужащего.Так, в октябре 2014 года, то есть еще до своего избрания в Кнессет, его мать, жительницу города Ариэль, лишили права на выкуп закладной после взятия кредита, после чего он пришел в городской муниципалитет и требовал объяснить ему, кто отдал подобное распоряжение.Как оказалось, этот приказ отдал генеральный директор муниципалитета, на встрече с которым Хазан начал материться и проклинать своего оппонента. В какой-то момент одиозный политик его сильно толкнул, после чего гендиректору муниципалитета пришлось спасаться бегством: он решил скрыться от Орена Хазана в конференц-зале. Однако не тут-то было – последний успел заскочить в помещение и со словами "Никто отсюда не уйдет" закрыл дверь, продолжив кричать и оскорблять госслужащего до тех пор, пока охрана муниципалитета его не вывела.В следующий раз Орен Хазан столкнулся с самим градоначальником Ариэля, которому угрожал, что позаботится о том, чтобы его уволили.На судебном заседании Орен Хазан заявил, что данный скандал не соответствует действительности."Мы с адвокатами уже четыре года боремся с этой историей и не согласны со всем, что было сказано. Я уже привык к тому, что меня при любой возможности поливают грязью. Причем зачастую лишь ради броского заголовка. Это единственное место, где я могу быть уверен в справедливом отношении", - сказал он.