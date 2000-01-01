19.07 14:50 MIGnews.com

Малиновская: полицию превращают в боевое крыло раввината

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Депутат Кнессета Юлия Малиновская (НДИ) выразила крайнее возмущение задержанием хайфского раввина Хаюна."По какому праву и на основании какой-такой "угрозы обществу" человека в пять утра тащат на допрос в полицию? Угроза - это проведение им свадеб, которые, видите ли, не по вкусу Главному раввинату? С каких пор и с какой стати израильская полиция стала боевым крылом раввината и бросается задерживать людей, да еще таким грубым и совершенно необоснованным образом? Очень хочется надеяться, что мы имеем тут дело с постыдной оплошностью, а не с введением практики полицейских преследований по указке раввинов всех и каждого, кто пытается создать альтернативу диктату раввината", - отметила политик.