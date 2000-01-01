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Кнессет декриминализировал марихуану 19.07 13:36   MIGnews.com

Кнессет декриминализировал марихуану

Кнессет одобрил Реформу Защиты Потребителей Каннабиса, предложенную министром общественной безопасности Гиладом Эрданом.

Согласно плану Эрдана, против потребителей марихуаны не будут возбуждаться уголовные дела при первом нарушении. Они должны будут заплатить штраф - и на этом их проблемы с органами правопорядка закончатся. Уголовные дела будут возбуждаться только в случае серии последовательных нарушений.

Штраф за первое нарушение, связанное с использованием марихуаны составит 1000 шекелей. Второе нарушение (в течение пяти лет с момента совершения первого) будет караться штрафом в 2000 шекелей.
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