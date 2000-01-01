19.07 13:36 MIGnews.com

Кнессет декриминализировал марихуану

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Кнессет одобрил Реформу Защиты Потребителей Каннабиса, предложенную министром общественной безопасности Гиладом Эрданом.Согласно плану Эрдана, против потребителей марихуаны не будут возбуждаться уголовные дела при первом нарушении. Они должны будут заплатить штраф - и на этом их проблемы с органами правопорядка закончатся. Уголовные дела будут возбуждаться только в случае серии последовательных нарушений.Штраф за первое нарушение, связанное с использованием марихуаны составит 1000 шекелей. Второе нарушение (в течение пяти лет с момента совершения первого) будет караться штрафом в 2000 шекелей.