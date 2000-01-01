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flickr/Prime Minister of Israel 19.07 13:15   MIGnews.com

Нетаниягу – Орбану: радикальный ислам угрожает Европе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном в Иерусалиме в четверг, 19 июля. В ходе встречи Орбан заявил Нетаниягу: "В Венгрии любой еврейский гражданин может чувствовать себя в безопасности. Наша страна имеет нулевую терпимость к любому антисемитскому проявлению".

"Венгерские и израильские патриоты всегда найдут общий язык" – заключил глава венгерского правительства.

Нетаниягу в свою очередь поблагодарил Орбана за его поддержку Израиля.

"Мы оба понимаем, что угроза радикального ислама реальна. Она угрожает Европе, миру и, безусловно, нам и нашим соседям", - цитирует Аруц Шева слова израильского премьера.

Отметим, Виктор Орбан и его супруга прибыли в Израиль в среду вечером, 18 июля. Политик встретиться с высокопоставленными израильскими лицами и посетить исторические места Еврейского государства.

В пятницу венгерский премьер посетит Стену Плача, а затем вернется домой.
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