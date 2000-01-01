19.07 11:25 MIGnews.com

Орбан: Венгрия абсолютно нетерпима к антисемитизму

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Венгрия полностью и категорически опровергает антисемитизм. Об этом сообщил глава правительства Виктор Орбан своему израильскому коллеге Биньямину Нитаниягу. В ходе пресс-конференции в четверг, 19 июля, венгерский премьер заявил:"Все евреи, проживающие в Венгрии, защищены правительством, и мы гордимся этим".Как известно, Орбан прибыл в Израиль с трехдневным визитом. В рамзах поездки он встретится с высокопоставленными, израильскими лицами и посетит исторические места Еврейского государства.