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youtube19.07 11:25   MIGnews.com

Орбан: Венгрия абсолютно нетерпима к антисемитизму

Венгрия полностью и категорически опровергает антисемитизм. Об этом сообщил глава правительства Виктор Орбан своему израильскому коллеге Биньямину Нитаниягу. В ходе пресс-конференции в четверг, 19 июля, венгерский премьер заявил:

"Все евреи, проживающие в Венгрии, защищены правительством, и мы гордимся этим".

Как известно, Орбан прибыл в Израиль с трехдневным визитом. В рамзах поездки он встретится с высокопоставленными, израильскими лицами и посетит исторические места Еврейского государства.
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