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19.07 11:10   MIGnews.com

Израильтянин сбежал из тюрьмы, подкупив ее начальника

Пресса в Панаме сообщает о грандиозном скандале, связанном с побегом из тюрьмы израильского афериста Шая Дайана.

Дайан некоторое время назад был выдан Панаме испанскими властями.

Дайяна подозревают в масштабном мошенничестве, аферами в сфере недвижимости и торговли драгоценностями, и распространением интимных фотографий участницы конкурса красоты.

Дайан сидел в тюрьме Ла Джуита в городе Пекура, после того, как был депортирован из Испании в марте этого года. В тюрьме сидит 16 тысяч человек. 14 июня Дайану удалось сбежать. Власти заявили, что разыскивают его, как “особо опасного преступника”. Предположительно, он уже покинул Панаму.

После побега начальник тюрьмы и пять его подчиненных были арестованы по подозрению в том, что способствовали организации побега за взятку в полмиллиона долларов.
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