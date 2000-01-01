19.07 10:52 MIGnews.com

Нетаниягу выразил поддержку суррогатному материнству

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объяснил, почему так голосовал по закону о суррогатном материнстве. В своем видеообращение, опубликованном на странице в Facebook, глава правительства заявил:"Вопреки публикациям я последователен в своих решениях касательно суррогатного материнства. Я поддерживаю возможность воспользоваться этой процедуры и матерям, и отцам. Сегодня мы проголосовали за закон для матерей. Я заранее предупредил депутата Охану, что я не поддержу его поправку к этому закону, так как это провалит принятие закона, и тогда и матерям не будет возможности воспользоваться процедурой суррогатного материнства. Я ему также сказал, чтоб он выдвинул исправленный закон для отцов, и я его поддержу. Тогда будет возможность и для матерей, и для отцов. Так правильно сделать, так мы и поступим".