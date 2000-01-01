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Эхуд Барак: Премьер-министр Нетаниягу - половая тряпка 19.07 10:22   MIGnews.com

Эхуд Барак: Премьер-министр Нетаниягу - половая тряпка

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак выразил гневное возмущение в связи с арестом в Хайфе раввина синагоги Масорти Мориах Дуби Хайюна.

Хайюн является одним из лидеров “консервативного” движения в иудаизме.

Полиция явилась к нему в 05:30 утра и арестовала за то, что тот совершает брачные церемонии вне рамок системы главного раввината.

Закон от 2013 года устанавливает, что человек, совершивший брачную церемонию и не сообщивший об этом в главный раввинат может быть наказан двумя годами тюремного заключения. Речь идет о первом применении этого закона на практике. Хайюн после ареста заявил: “Иран уже здесь”.

Разгневанный Барак опубликовал пост, в котором сообщает: “Такое оскорбление невозможно перенести. Премьер-министр превратился в тряпку. В половую тряпку. Арест раввина в Хайфе - только за то, что он исполняет традиции еврейского народа - тупой акт, наносящий удар по самим основам всего того, что связывает нас с мировым еврейством, а также удар по правам каждого гражданина этой страны. Правительство, которое допустило, чтобы это случилось должно быть свергнуто”.
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