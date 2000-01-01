Лидеры Ливана Насралле: не хотим быть отрезанными от Запада

"Никто не имеет права втягивать нас в то, во что они хотят, и никто не имеет права навязывать нам образ жизни, который нам не нужен", – сказал в ответ Жмайель.
Ливанские парламентарии обвинили организацию в незаконной контрабанде товаров, оружия и валюты в Сирию. По их словам, "Хизбалла" своими действиями нанесла ущерб экономике страны.
Насралла тем временем отрицал обвинения в контрабанде долларов. Он утверждал, что санкции Штатов против Сирии негативно скажутся и на Ливане, "возможно даже больше, чем на Сирии. Кто бы не призвал закрыть границы с Сирией, позже призовет закрыть и нас".
Лидер партии "Катаиб" в ответ подчеркнул, что Ливан не хочет "жить в изоляции и быть отрезанным от Запада, арабов и всего мира".
"Мы не будем жертвовать последней валютой, чтобы спасти сирийский режим. Наши доллары принадлежат нашим гражданам. Мы – ливанцы. Считаем и вас ливанцем, таким же как мы, и просим вас присоединиться к нам в соответствии с конституцией, чтобы построить новый Ливан", – обратился Жмайель в Насралле.