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Президент Кипра отложил поездку в Израиль: названа причина | Фото:19.06 08:43   MIGnews.com

Президент Кипра отложил поездку в Израиль: названа причина

Президент Кипра Никос Анастасиадес отменил запланированный визит в Иерусалим на следующей неделе из-за роста числа зараженных коронавирусом в Израиле.

Об этом сообщил официальный представитель правительства, сообщает Cyprus Mail.

Он должен был прилететь во вторник, 23 июня. В ходе визита Анастасиадес должен был обсудить с Турцией вопросы энергетики, туризма и напряженности в отношениях.

Теперь поездка перенесена на неопределенную дату. Со стороны Израиля на данный момент комментариев не поступало.


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