19.06 08:43 MIGnews.com
Президент Кипра отложил поездку в Израиль: названа причина
Президент Кипра Никос Анастасиадес отменил запланированный визит в Иерусалим на следующей неделе из-за роста числа зараженных коронавирусом в Израиле.
Об этом сообщил официальный представитель правительства, сообщает Cyprus Mail
.
Он должен был прилететь во вторник, 23 июня. В ходе визита Анастасиадес должен был обсудить с Турцией вопросы энергетики, туризма и напряженности в отношениях.
Теперь поездка перенесена на неопределенную дату. Со стороны Израиля на данный момент комментариев не поступало.
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