ФРГ обвиняет Иран, РФ, КНР, Иорданию и других в шпионаже
Разведывательная служба Баден-Вюртемберга обвинила Иран, Сирию, Иорданию, Турцию, Россию и Китай в шпионаже.
Издание The Jerusalem Post проанализировало 181-страничный документ, созданный официальными лицами ФРГ.
В докладе сказано, что сирийский режим использовал волны миграции для максимизации скрытой деятельности в Германии. И это происходило годами. Иордания, ранее не фигурировавшая в разведывательных документах, тоже обвиняется в шпионаже в федеративной республике.
"Такие государства, как Индия или Иордания, которые ранее почти не занимались вопросами безопасности в Германии, также развили разведывательную деятельность. В частности, в России и Китае разведслужбы все чаще обращают свое внимание на людей, которые находятся там долгое время, профессионально или в частном порядке. К ним относятся члены семей дипмиссий и правительственные чиновники, представители компаний, ученые или студенты", – сказано в сообщении.
Также уточняется, что в прошлом году Баден-Вюртемберг был в центре внимания киберпреступников. В ведомстве отметили, что "основными игроками" в этом вопросе являются Россия, Иран, Китай и Турция.