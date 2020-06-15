Россия назвала "вбросом" статью об обещании Путина Израилю
Министерство иностранных дел России опровергло сообщение "Исраэль Хайом" о том, что Москва пообещала наложить вето на проект резолюции, который одобрил бы создание "палестинского государства".
По данным израильского издания, за месяц до ухода с должности президент США Барак Обама начал работу над резолюцией Совета Безопасности ООН, которая заставила бы Израиль согласиться на создание "палестинского государства" с границами 1948 года.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к президенту России Владимиру Путину, который в свою очередь якобы согласился, добавив, что если резолюция будет вынесена на голосование, то РФ заблокирует ее. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла данное сообщение.
"К сожалению, практика недостоверных информационных вбросов давно стала характерной чертой нашего времени. Особое разочарование вызывает, когда объектом такого рода дезинформации становятся официальные лица, так как на их заявления ориентируются, они определяют внешнюю и внутреннюю политику", – сказала она.
Захарова заявила, что корреспондент "Исраэль Хайом" "не знаком" с ближневосточными реалиями. Ее смутил тот факт, что в статье было описано предложение американского лидера о возврате к границам, существовавшим с 1948 по 1967 год.
"Видимо, автор также не в курсе, что наша страна задолго до описываемых событий, в 1988 году, признала Государство Палестина в этих границах, включая Восточный Иерусалим. В заключение еще раз хотела бы подтвердить принципиальную позицию России в поддержку комплексного, устойчивого палестино-израильского урегулирования путем прямых переговоров между сторонами под эгидой ООН с опорой на общепризнанную международно-правовую базу - соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, Арабскую мирную инициативу и Мадридские принципы", – резюмировала Захарова.