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Руководство минздрава - против тестов на коронавирус 19.06 07:00   MIGnews.com

Руководство минздрава - против тестов на коронавирус

Начальник службы народного здравоохранения профессор Сигаль Садецки и заместитель генерального директора министерства здравоохранения профессор Итамар Гротто заявили, что выступают против увеличения количества тестов на коронавирус.

Гротто заявил: "Только 50% цепочек заражения возможно прервать. Как только начнет действовать соглашение “открытое небо” между государствами “зеленой зоны”  ни изолирование, ни тестирование более не понадобятся”.

Гротто также указал на то, что количество зараженных в Израиле уже превысило 20 тысяч.

Команда советников Совета Национальной Безопасности  собралась вчера перед заседанием “кабинета коронавируса”. На фон настойчивых требований главы правительства открыть воздушное сообщение уже в августе два высших чиновника министерства здравоохранения указали на то, что в таких условиях и проверки, и карантин теряют смысл.

Такие заявления прямо противоречат позиции премьер-министра и министра здравоохранения, которые полагают, что следует инвестировать именно по этим направлениям.

Израильские журналисты предполагают, что несмотря на то, что это не было сказано прямо, профессор Садецки и профессор Гротто намекают на то, что система эпидемиологических расследований министерства здравоохранения попросту не справляется с нагрузкой.

Между тем, по данным министерства здравоохранения, количество зараженных в Израиля за последний день увеличилось на 253 человека. На настоящий момент в Израиле - 4201 носитель вируса. Вчера, 18 июня, было проведено  9 564 теста на коронавирус. За день до этого было проведено  15 629 тестов.


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