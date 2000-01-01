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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:20.06 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

В деревне грабителей Цеелим - оружие, топливо, пиратские АЗС. В ходе рейда в бедуинской деревне Дир Хададж, жители которой промышляют грабежами военной базы и полигона Цеелим, полиция обнаружила большое количество похищенного армейского имущества.

Пропал без вести солдат ЦАХАЛа: полиция просит о помощи. В последний раз его видели накануне вечером, когда он покинул базу в Шизафон, которая расположена примерно в 70 км к северу от Эйлата.

Амир Перец решил повысить таможенные пошлины на цемент. Министр экономики Амир Перец решил повысить таможенные пошлины на цемент из Турции и Греции до 17,25%.

Бразильский пастор призвал ко второму Холокосту. Бразильский пастор из Рио-де-Жанейро попросил Бога "уничтожить евреев, как паразитов" и вызвать второй Холокост во время проповеди.

В Израиле не будут продлевать учебный год. Суд Израиля по трудовым конфликтам постановил, что учебный год для 10-х классов не будет продлен на девять дней, как того требовали министерства образования и финансов.

В Швеции предложили установить памятник Грете Тунберг. Бывший мэр шведского города Умео Ян Бьеринге предложил демонтировать памятник королю Карлу XII и заменить его на новый, посвященный активистке Грете Тунберг.


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