Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












В Израиле не будут продлевать учебный год | Фото:19.06 19:28   MIGnews.com

В Израиле не будут продлевать учебный год

Национальный трудовой суд Израиля постановил, что учебный год для 10-х классов не будет продлен на девять дней, как того требовали министерства образования и финансов.

После вынесения постановления Союз учителей Израиля объявил, что учебный год также закончился для 7-9 классов и завершится для начальных школ и дошкольных учреждений 30 июня.

Однако министерство просвещения договорилось с гендиректором профсоюза учителей о создании "летней школы" для начальных классов и воспитанников детских садов с 1 июля по 6 августа.

Постановление было вынесено после провала переговоров между депутатами и Ассоциацией учителей средней школы. Ранее её председатель Ран Эрез встретился с генеральным директором Министерства образования Шмуэлем Абуавом и заместителем директора по заработной плате Министерства финансов Моше Бахаром.

Представители казначейства считают, что стоимость каждого дня, в течение которого будут проводиться занятия для детей в детском саду и начальной школе, составляет около 250 миллионов шекелей (73 миллиона долларов США) в день.

Ранее сообщалось, что ночные переговоры между представителями государства и организации учителей средних и старших классов прошли безрезультатно.

Глава отдела минфина по вопросам зарплаты Коби Бар-Натан сообщил, что выплаты педагогам, которые откажутся работать после 19 июня, будут сокращены.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:12
Минздрав: 341 случай заражения за сутки в Израиле
19:39
МАГАТЭ критикует Иран
19:13
Бразильский пастор призвал ко второму Холокосту
18:44
Скончался актер, исполнивший роль Бильбо Бэггинса
18:11
В Израиле открываются кинотеатры и концертные залы
17:38
Командующий Службы тыла посетил бедуинские города
17:31
Протесты в США повлияют на развитие пандемии, - Попова
17:15
Ганц высоко оценил действия МАГАТЭ в отношении Ирана
16:46
В Турции Зеленского "женили" на Вере Брежневой
16:41
Количество зараженных в Иране превысило 200 000
16:10
Напавшему на Йехуду Глика предъявлено обвинение
15:44
ЕС одобрил соглашение по открытому небу с Израилем
15:30
Хаузер и Хендель официально зарегистрировали партию
15:13
Израильские ученые провели уникальный эксперимент в космосе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  