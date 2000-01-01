В Израиле не будут продлевать учебный год

Национальный трудовой суд Израиля постановил, что учебный год для 10-х классов не будет продлен на девять дней, как того требовали министерства образования и финансов.
После вынесения постановления Союз учителей Израиля объявил, что учебный год также закончился для 7-9 классов и завершится для начальных школ и дошкольных учреждений 30 июня.
Однако министерство просвещения договорилось с гендиректором профсоюза учителей о создании "летней школы" для начальных классов и воспитанников детских садов с 1 июля по 6 августа.
Постановление было вынесено после провала переговоров между депутатами и Ассоциацией учителей средней школы. Ранее её председатель Ран Эрез встретился с генеральным директором Министерства образования Шмуэлем Абуавом и заместителем директора по заработной плате Министерства финансов Моше Бахаром.
Представители казначейства считают, что стоимость каждого дня, в течение которого будут проводиться занятия для детей в детском саду и начальной школе, составляет около 250 миллионов шекелей (73 миллиона долларов США) в день.
Ранее сообщалось, что ночные переговоры между представителями государства и организации учителей средних и старших классов прошли безрезультатно.
Глава отдела минфина по вопросам зарплаты Коби Бар-Натан сообщил, что выплаты педагогам, которые откажутся работать после 19 июня, будут сокращены.