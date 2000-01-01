В Израиле открываются кинотеатры и концертные залы
В пятницу, 19 июня, правительство одобрило возобновление культурных мероприятий после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
Концерты, театральные представления и фильмы будут разрешены к показу с пятницы при заполненности залов меньше, чем на 75%. На концертах и других шоу могут присутствовать не более 250 человек.
Также, зрители обязаны будут носить защитные маски. Продажа билетов будет осуществляться заранее.
Ранее сообщалось, что министры одобрили возобновление работы поездов с понедельника, 22 июня. Железнодорожное сообщение было остановлено три месяца назад из-за пандемии коронавирус, а дата возобновления работы несколько раз откладывалась.
Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн предупредил, что в случае несоблюдения руководящих принципов культурные объекты и железнодорожные сообщения будут вновь закрыты.