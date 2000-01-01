19.06 17:15 MIGnews.com

Ганц высоко оценил действия МАГАТЭ в отношении Ирана

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Заместитель премьер-министра и министр обороны Бенни Ганц высоко оценил недавнюю резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении Ирана. Об этом он написал в Twitter.МАГАТЭ призвало Иран разрешить "немедленный доступ к местам, где происходят подозреваемые нарушения".В течение многих лет Иран подозревался в проведении подземных исследований для создания ядерного оружия."Мы годами знаем, что Иран скрывает грубые нарушения ядерной сделки с намерением угрожать как Израилю, так и глобальной стабильности", - говорится в заявлении Ганца."Израиль не позволит Ирану достичь ядерного потенциала, и международное сообщество делает правильные вещи, настаивая на эффективных инспекциях", - заключили политик.