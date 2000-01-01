19.06 15:44 MIGnews.com

ЕС одобрил соглашение по открытому небу с Израилем

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израиль в четверг, 18 июня, приветствовал ратификацию Европейским парламентом договора об авиации, несмотря на критику со стороны ведущих членов Европейского союза (ЕС) планов по аннексии.Ночью парламент поддержал 437 голосами ратификацию соглашения об "открытом небе", которое было подписано в 2013 году. Против выступили 102 евродепутата. Соглашение предоставит израильским авиакомпаниям и авиакомпаниям из 27 стран-членов Европейского Союза доступ к аэропортам друг друга.Предложение отложить ратификацию в знак протеста против аннексии было ранее отклонено 388 голосами против 278 при 20 воздержавшихся.В заявлении израильского МИДа ничего не говорится о проблеме аннексии, но отмечается, что ратификация "стала возможной благодаря постоянной и интенсивной дипломатической работе" израильских послов в Европе."Окончательная ратификация этого соглашения является важным выражением отношений, которые Израиль имеет с ЕС", - говорится в заявлении Израиля со ссылкой на министра иностранных дел Габи Ашкенази. "Это важное сообщение, которое обеспечит восстановление индустрии туризма и авиации."С момента вспышки пандемии коронавируса Израиль практически полностью прекратил авиасообщение, что нанесло тяжелый удар по жизненно важным индустриям.