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Литва вызвала посла РФ из-за пакта Молотова-Риббентропа | Фото:20.06 03:44   MIGnews.com

Литва вызвала посла РФ из-за пакта Молотова-Риббентропа

Министерство иностранных дел Литвы осудило намерение Государственной думы Российской Федерации вновь легализовать секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа.

Об этом сказано в официальном заявлении министерства иностранных дел государства.

В частности, по этому поводу внешнеполитическое ведомство вызвало посла России и выразило ему свою глубокую обеспокоенность. Законопроект, отменяющий решение народных депутатов СССР от 1989 года о незаконности приложений к пакту, внес депутат от партии "Родина" Алексей Журавлев.

По словам замглавы МИДа Далиуса Чекуолиса, попытка реабилитации диктаторов неоднократно осуждалась не только международным сообществом, но и самой Россией.

Чиновник выразил надежду, что у членов нижней палаты российского парламента хватит мудрости, чтобы отвергнуть проект закона. Поскольку в противном случае, уверен дипломат, сегодняшняя Россия вернется в тоталитарное прошлое.


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