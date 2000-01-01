20.06 03:44 MIGnews.com

Литва вызвала посла РФ из-за пакта Молотова-Риббентропа

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Министерство иностранных дел Литвы осудило намерение Государственной думы Российской Федерации вновь легализовать секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа.Об этом сказано в официальном заявлении министерства иностранных дел государства.В частности, по этому поводу внешнеполитическое ведомство вызвало посла России и выразило ему свою глубокую обеспокоенность. Законопроект, отменяющий решение народных депутатов СССР от 1989 года о незаконности приложений к пакту, внес депутат от партии "Родина" Алексей Журавлев.По словам замглавы МИДа Далиуса Чекуолиса, попытка реабилитации диктаторов неоднократно осуждалась не только международным сообществом, но и самой Россией.Чиновник выразил надежду, что у членов нижней палаты российского парламента хватит мудрости, чтобы отвергнуть проект закона. Поскольку в противном случае, уверен дипломат, сегодняшняя Россия вернется в тоталитарное прошлое.