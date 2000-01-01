19.06 15:30 MIGnews.com

Хаузер и Хендель официально зарегистрировали партию

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На это неделе было официально одобрено учреждение "Дерех Эрец", возглавляемой министром по делам связи Йоазом Хенделем и депутатом Кнессета Цви Хаузером.По данным "Аруц Шева", это произошло после того, как они представили регистрационные документы на прошлой неделе.По информации "Макор Ришон", регистрация предоставит "Дерех Эрец" в качестве самостоятельной фракции выступить получать утвержденные законом средства финансирования. Первым в списке основателей фигурирует раввин Яаков Медан."Я привержен Цви и Йоазу, которые в то время, когда говорили о создании коалиции "Кахоль Лаван" с "Объединенным Арабским Списком", встали на пути этого процесса и выстояли. Я говорю, как еврей и израильтянин: было бы немыслимо возникновение такой коалиции. Они столкнулись с огромным давлением", — сказал Медан.