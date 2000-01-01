"Аннексия противоречит заповеди "Не укради"

Политик и государственный деятель Люксембурга Жан Ассельборн считает, что распространение израильского суверенитета игнорирует библейский принцип "Не укради".
Соответствующий комментарий ярый сторонник "палестинского дела" дал изданию The Times of Israel.
Политик считает, что распространение суверенитета является "воровством". Он добавил, что не является специалистам по теологии, однако знает, что во всех культурах и религиях существует устоявшаяся норма "против кражи".
"Я считаю, что воровство обычно определяется как взятие чего-то у кого-то силой и против его воли. Применение суверенитета Израиля над Западным берегом – это еще один способ сказать, что аннексия – это оно и есть. Израиль отнимает у палестинского народа территорию, которую оккупировал силой", – сказал он.
По словам Ассельборна, согласно международному плану, "Западный берег остается под израильской оккупацией, а захват территории силой запрещен".