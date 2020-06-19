Обострение с КНДР: министр Южной Кореи ушел в отставку

Чул взял на себя ответственность за ухудшение отношений с Пхеньяном, поскольку именно он является ключевым звеном в переговорах с КНДР. На данный момент неизвестно, кто заменит Ким Ён Чула на должности.
Стоит отметить, что напряженность на полуострове начала расти после провальных переговоров председателя КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом во вьетнамском Ханое. Несколько дней назад Северная Корея привела армию в полную боеготовность и пригрозила ввести войска в демилитаризованные зоны.