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Обострение с КНДР: министр Южной Кореи ушел в отставку | Фото:20.06 02:30   MIGnews.com

Обострение с КНДР: министр Южной Кореи ушел в отставку

В пятницу, 19 июня, министр объединения Южной Кореи Ким Ён Чул был отправлен в отставку.

Соответствующее прошение чиновника удовлетворил президент страны Мун Чжэ Ин, передает "Голос Америки".

Причиной соответствующего решения стал рост напряженности на Корейском полуострове в последнее время.



Чул взял на себя ответственность за ухудшение отношений с Пхеньяном, поскольку именно он является ключевым звеном в переговорах с КНДР. На данный момент неизвестно, кто заменит Ким Ён Чула на должности.

Стоит отметить, что напряженность на полуострове начала расти после провальных переговоров председателя КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом во вьетнамском Ханое. Несколько дней назад Северная Корея привела армию в полную боеготовность и пригрозила ввести войска в демилитаризованные зоны.




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