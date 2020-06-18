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В деревне грабителей Цеелим - оружие, топливо, пиратские АЗС 19.06 10:08   MIGnews.com

В деревне грабителей Цеелим - оружие, топливо, пиратские АЗС

В ходе рейда в бедуинской деревне Дир Хададж, жители которой промышляют грабежами военной базы и полигона Цеелим, полиция обнаружила большое количество похищенного армейского имущества.



Полиция нашла оружие, боеприпасы, военное имущество, пиратские автозаправочные станции и крупные сумму наличных денег.

Рейд сопровождался гражданскими наблюдателями, и прокурором, ведущим дело о грабежах на базе Цеелим.

Были обнаружены семь хранилищ топлива, с которых бензин поступает на пиратские заправочные станции. Конфискованы тысячи литров бензина и солярки.

Всего с начала текущего года израильской полицией конфисковано  3250 единиц огнестрельного оружия. Арестованы 1713 подозреваемых в хранении незаконного оружия, вынесены обвинительные заключения по 653 делам.


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