19.06 10:08 MIGnews.com

В деревне грабителей Цеелим - оружие, топливо, пиратские АЗС

זה מה שגילתה המשטרה כשנכנסה לביר הדאג',

כל בתי העסק שנבדקו העלימו כספים, ציוד יקר ערך של צה"ל אותר בכפר, כלי נשק, תחנת דלק פיראטית ועוד ועוד.

כמעט כל יחידות האכיפה ברשויות המדינה ביקרו במקום, חלקן, ייתכן בפעם הראשונה.@hakolhayehudi pic.twitter.com/9tIeplktJo — ארגון משלמי הג'זיה. (@YouthViolenceIL) June 18, 2020

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В ходе рейда в бедуинской деревне Дир Хададж, жители которой промышляют грабежами военной базы и полигона Цеелим, полиция обнаружила большое количество похищенного армейского имущества.Полиция нашла оружие, боеприпасы, военное имущество, пиратские автозаправочные станции и крупные сумму наличных денег.Рейд сопровождался гражданскими наблюдателями, и прокурором, ведущим дело о грабежах на базе Цеелим.Были обнаружены семь хранилищ топлива, с которых бензин поступает на пиратские заправочные станции. Конфискованы тысячи литров бензина и солярки.Всего с начала текущего года израильской полицией конфисковано 3250 единиц огнестрельного оружия. Арестованы 1713 подозреваемых в хранении незаконного оружия, вынесены обвинительные заключения по 653 делам.