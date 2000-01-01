19.06 10:15 MIGnews.com

Гринблатт: поселения – не причина отсутствия мира

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Обвинение поселений в отсутствии израильско-палестинского соглашения является «фарсом», сказал американский ближневосточный переговорщик Джейсон Гринблатт.Комментарии Гринблатта появились через две недели после того, как посол США Дэвид Фридман сказал в интервью New York Times, что Израиль имеет «право сохранить» часть Западного берега. В воскресенье на конференции Jerusalem Post Гринблатт заявил, что поддерживает замечания Фридмана.«Отсутствие мира не имеет ничего общего с существованием поселений, независимо от того, что люди говорят изо дня в день», - сказал Гринблатт в понедельник на дискуссии в Манхэттене с обозревателями New York Times Бретом Стивенсом и Шмули Ботичом в всемирной сети ценностей Ботича.Во время разговора Гринблатт дал некоторое представление о том, как администрация Трампа рассматривает предстоящий экономический семинар, который она соберет в Манаме, Бахрейн, в следующий вторник и среду, 25-2 июня. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу во вторник назвал встречу «важной», и что-то Израиль ее приветствует.Белый дом объявил в понедельник, что израильские чиновники не будут приглашены, хотя израильские бизнесмены будут присутствовать.