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Занимающиеся делом по изнасилованию девочки - идите домой 19.06 09:20   MIGnews.com

Занимающиеся делом об изнасиловании девочки – идите домой

Член партии “Ликуд” Шломо Караи подверг резкой критике действия следственных органов по делу об изнасиловании еврейской девочки палестинским арабским рабочим.

“Все, кто участвует в расследовании дела об изнасиловании девочки, должны отправиться домой”, – написал член Кнессета у себя на странице в Facebook во вторник. Караи возмутился тем, что из-за “халатности и глупости” опасный преступник может не понести “сурового наказания”.

“В течение 50 дней правоохранительные органы занимаются шокирующим делом об изнасиловании семилетней девочки. И пока что не было предъявлено очень серьезного обвинительного заключения. Только в последние два дня они занялись вопросом основательно. Но и это заслуга общественного давления".


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