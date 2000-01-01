19.06 08:50 MIGnews.com

Нетаниягу о семинаре в Бахрейне и трехстороннем саммите

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в церемонии поминовения погибших на "Альталене", состоявшейся сегодня в Тель-Авиве на кладбище "Нахаль Ицхак".Выступая на церемонии премьер-министр заявил:«Мы как открыто, так и тайно поддерживаем связь со многими лидерами арабского мира. Между Израилем и арабскими государствами, большинством арабских государств, существуют разветвлённые контакты.В ближайшее время в Бахрейне состоится важная конференция. Мы приветствуем её проведение и попытку Соединенных Штатов создать лучшее будущее и решить проблемы региона. Там, разумеется, будут присутствовать израильтяне.В начале следующей недели в Иерусалиме состоится беспрецедентная историческая встреча советников по национальной безопасности США, России и Израиля, что исключительно важно для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке в эти турбулентные времена.В решении двух сверхдержав провести трёхсторонний саммит в Государстве Израиль есть нечто важное, что приводит тысячу доказательств статуса Государства Израиль на международной арене».