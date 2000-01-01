19.06 11:52 MIGnews.com

Поклонник аятолл из германского МИДа приехал в Израиль

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Визит заместителя государственного секретаря Министерства иностранных дел Германии Нильса Аннена в Израиль во вторник, 18 июня, вызвал шквал критики в связи с его упреком в адрес еврейского государства за то, что оно не терпит публичных дебатов.Дипломат проиранского режима Аннен написал в своем Twitter в понедельник: «Для меня было важно встретиться и обсудить критические вопросы с организациями гражданского общества из Израиля сегодня в Иерусалиме. Они выразили обеспокоенность по поводу сокращения пространства для проведения противоречивых общественных дискуссий».Посол США в Германии Ричард Гренелл ответил в Twitter Аннену, написав своим 133 000 подписчикам: «Иранцам не разрешено быть в Twitter. Их пространство не сокращается... его не существует».Ранее скандально известный дипломат Аннен отпраздновал годовщину Исламской революции в феврале в посольстве Ирана в Берлине. Он не выразил «никаких сожалений» по поводу своего участия в праздновании, на котором призывали к уничтожению еврейского государства.На прошлой неделе начальник Аннена, министр иностранных дел Германии Хейко Маас, не возражал против того, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф оправдывал казни геев-иранцев, которые продолжает практиковать режим в Тегеране.