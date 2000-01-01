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Депутат “Мерец” требует отставки Тамары Зандберг 19.06 10:20   MIGnews.com

Михаль Розин: Зандберг поставила Мерец на грань исчезновения

Депутат партии “Мерец”, Михаль Розин, подвергла резкой критике главу партии Тамару Зандберг. Розин обвинила ее в том, что она поставила партию на “грань исчезновения”.

Таким образом Розин выразила поддержку бывшему депутату, Ницану Горовицу, который сомневается в Зандберг как в главе партии.

Также Розин намекнула, что Зандберг должна покинуть пост главы партии: “Вы должны быть лидером, встать и сказать: “Я хочу вывести партию на новый уровень, и поэтому я должна покинуть свою должность”.


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