19.06 10:20 MIGnews.com

Михаль Розин: Зандберг поставила Мерец на грань исчезновения

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Депутат партии “Мерец”, Михаль Розин, подвергла резкой критике главу партии Тамару Зандберг. Розин обвинила ее в том, что она поставила партию на “грань исчезновения”.Таким образом Розин выразила поддержку бывшему депутату, Ницану Горовицу, который сомневается в Зандберг как в главе партии.Также Розин намекнула, что Зандберг должна покинуть пост главы партии: “Вы должны быть лидером, встать и сказать: “Я хочу вывести партию на новый уровень, и поэтому я должна покинуть свою должность”.