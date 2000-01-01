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Бибас: больше бомбоубежищ на севере 20.06 06:20   MIGnews.com

Главы местных советов: больше бомбоубежищ на севере

Председатель Федерации местных органов власти Израиля Хаим Бибас на этой неделе предупредил правительство о необходимости уделить первостепенное внимание безопасности жителей Голанских высот.

В рамках недавнего тура по Голанским высотам Бибас встретился с главой совета Кацрина Дмитрием Апарцевым и главой регионального совета Рамат а-Голана Хаимом Рокахом.

Во время тура главы местных властей заявили, что при возникновении чрезвычайной ситуации жители Кацрина и Голанских высот не будут защищены. Особенно в многоквартирных домах, где нет ни безопасных помещений, ни бомбоубежищ. При этом им отведено всего 15 секунд, чтобы добраться до безопасного места. Например, в Кацрине в 2774 домах нет безопасного помещения, и в других общинах такая же история.

Бибас потребовал от представителей “Ликуда” выделить средства для решения важной проблемы в этом районе, подчеркнув, что при наступлении чрезвычайной ситуации тысячи жителей Голанских высот не будут защищены.


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