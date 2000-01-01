Иран начнет обогащать уран на более высоком уровне в июле
Иран заявил в среду, 19 июня, что в июле начнет обогащать уран на более высоком уровне и не даст европейским державам больше времени, чтобы предотвратить этот шаг, защищая Тегеран от санкций США.
Информационное агентство Tasnim процитировало представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камалванди, который заявил: "Двухмесячный срок, установленный Ираном для оставшихся подписантов JCPOA (ядерное соглашение), не может быть продлен, и второй этап будет реализован точно, как запланировано", пишет Ynetnews.