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Ливан поддержит переговоры по восстановлению Сирии 19.06 18:55   MIGnews.com

Ливан поддержит переговоры по восстановлению Сирии

Президент Ливана говорит, что его страна стремится принять участие в поддерживаемых Россией политических встречах по Сирии. Сообщается, что власти хотят видеть усилия, которые могут ускорить возвращение сотен тысяч беженцев в Ливане.

В Ливане проживает более 1 миллиона сирийских беженцев, что является самой высокой концентрацией на душу населения в мире, пишет Ynetnews.

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев пригласил Ливан в качестве наблюдателя на следующую встречу, которая будет проходить в Казахстане в июле.


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