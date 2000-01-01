Ливан поддержит переговоры по восстановлению Сирии
Президент Ливана говорит, что его страна стремится принять участие в поддерживаемых Россией политических встречах по Сирии. Сообщается, что власти хотят видеть усилия, которые могут ускорить возвращение сотен тысяч беженцев в Ливане.
В Ливане проживает более 1 миллиона сирийских беженцев, что является самой высокой концентрацией на душу населения в мире, пишет Ynetnews.
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев пригласил Ливан в качестве наблюдателя на следующую встречу, которая будет проходить в Казахстане в июле.