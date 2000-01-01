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Эрдоган будет добиваться суда над египетским правительством 19.06 17:16   MIGnews.com

Эрдоган будет добиваться суда над египетским правительством

Президент Турции Тайип Эрдоган приложит усилия к тому, чтобы египетское правительство предстало перед судом за смерть бывшего президента Мухаммеда Мурси, который перенес сердечный приступ со смертельным исходом в каирском суде ранее на этой неделе.

Выступая на митинге в Стамбуле, Эрдоган сказал, что Мурси "не умер, его убили", и призывал Организацию исламского сотрудничества принять меры в связи со смертью Мурси, пишет Ynetnews.

Он добавил, что поднимет этот вопрос на саммите G-20 в Японии в конце месяца.


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