Эрдоган будет добиваться суда над египетским правительством
Президент Турции Тайип Эрдоган приложит усилия к тому, чтобы египетское правительство предстало перед судом за смерть бывшего президента Мухаммеда Мурси, который перенес сердечный приступ со смертельным исходом в каирском суде ранее на этой неделе.
Выступая на митинге в Стамбуле, Эрдоган сказал, что Мурси "не умер, его убили", и призывал Организацию исламского сотрудничества принять меры в связи со смертью Мурси, пишет Ynetnews.
Он добавил, что поднимет этот вопрос на саммите G-20 в Японии в конце месяца.