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Нетаниягу наблюдал за армейскими учениями на севере страны 19.06 18:31   MIGnews.com

Нетаниягу наблюдал за армейскими учениями на севере страны

Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаниягу вместе с начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Авивом Кохави наблюдал за армейскими учениями на севере страны.

Глава правительства заслушал доклад о ходе учений, поговорил с бойцами и командирами.

Премьер-министр сказал: «Завершились масштабные учения Армии обороны Израиля. Я очень впечатлен повышением боеготовности, силой духа бойцов и командиров, а особенно сокрушительной силой ЦАХАЛа.

Я слышу, как наши соседи с севера, юга и востока угрожают уничтожить нас, и говорю нашим врагам: «ЦАХАЛ обладает очень большой мощью, не стоит нас испытывать».


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