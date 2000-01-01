Ускорилось таяние глубоких слоев вечной мерзлоты

Спутниковые снимки показывают, что когда-то замерзшая поверхность Арктики теперь усеяна прудами, а сверху она и вовсе напоминает швейцарский сыр.
Ученые Университета Аляски обнаружили, что вечная мерзлота на севере Канады начала таять. Согласно прогнозам ученых, при нынешних темпах глобального потепления это должно было случиться по крайней мере через 70 лет. Об этом пишет Reuters.
Вечная мерзлота – это земля, которая остается замерзшей не менее двух лет подряд. Она лежит в основе 15% не обледеневшего Северного полушария и играет важную роль в переносе углерода из живых организмов в атмосферу.
Оттепель, вызванная повышением температуры воздуха, угрожает усугубить глобальное изменение климата. «Вечная мерзлота похожа на гигантский морозильник, содержащий много растительного материала и органических веществ, которые не разлагаются микробами. Оттаивание открывает дверь морозильника» и позволяет микробам начать превращать этот органический материал в CO2», – говорят ученые.
Из-за оттаивания подземного льда изменяется структура ландшафта, а это влияет на местные экосистемы и водные пути: стимулирует рост новых растений, нарушает стабильный круговорот питательных веществ, вызывает оседание ручьев и прибрежных систем.
Подземные ледяные блоки были заморожены и не таяли тысячелетиями. Команда ученых уже проводила в той местности аналогичные наблюдения 10 лет назад, но с тех пор ландшафт изменился до неузнаваемости.
"Мы были поражены увиденным. Это знак того, что климат сейчас теплее, чем когда-либо за последние 5 тысяч лет или даже дольше", – отмечает профессор геофизики в Университете Аляски Владимир Романовски.