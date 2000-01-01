Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











HRW: Египет должен был обеспечить медобслуживание Мурси 19.06 12:04   MIGnews.com

Египет: Human Rights Watch лжет о Мурси

Власти Египта осуждают Сару Ли Уитсон, директора Human Rights Watch, за критику в адрес египетского правительства. Уитсон упрекнула египтян в “неспособности обеспечить надлежащее медицинское обслуживание Мухаммеду Мурси”.

Мурси, первый демократически избранный президент Египта, свергнутый военными в 2013 году, умер в понедельник во время судебного заседания.

Государственная информационная служба Египта заявляет, что обвинения со стороны Уитсон были ложными. ГИС подчеркнула, что это в стиле HRW – “распространять ложь”.

Служба добавила, что в ноябре 2017 года суд удовлетворил ходатайство Мурси о том, чтобы его оставили “на собственном попечении”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:20
Последствия сердечного приступа: когнитивные нарушения
11:52
Поклонник аятолл из германского МИДа приехал в Израиль
11:40
Иранские боевики покинули аэропорт Найраб по просьбе России
11:31
Спецпосланник США поднял вопрос борьбы с антисемитизмом
11:17
США продадут Израилю новые самолеты-заправщики
11:17
Адвокат обвиняемого араба: Изнасилования не было
10:51
Опрос показывает кризис доверия к вакцинам в Европе
10:40
США будут поддерживать кампанию давления на Иран
10:20
Михаль Розин: Зандберг поставила Мерец на грань исчезновения
10:15
Гринблатт: поселения – не причина отсутствия мира
10:12
Почему из обвинения убрали дату изнасилования?
09:20
Занимающиеся делом об изнасиловании девочки – идите домой
09:13
В Ликуде придумали новый план борьбы с Либерманом
09:01
От землетрясения в Японии пострадали 26 человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus