Египет: Human Rights Watch лжет о Мурси

Власти Египта осуждают Сару Ли Уитсон, директора Human Rights Watch, за критику в адрес египетского правительства. Уитсон упрекнула египтян в “неспособности обеспечить надлежащее медицинское обслуживание Мухаммеду Мурси”.
Мурси, первый демократически избранный президент Египта, свергнутый военными в 2013 году, умер в понедельник во время судебного заседания.
Государственная информационная служба Египта заявляет, что обвинения со стороны Уитсон были ложными. ГИС подчеркнула, что это в стиле HRW – “распространять ложь”.
Служба добавила, что в ноябре 2017 года суд удовлетворил ходатайство Мурси о том, чтобы его оставили “на собственном попечении”.