19.06 12:04 MIGnews.com

Египет: Human Rights Watch лжет о Мурси

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Власти Египта осуждают Сару Ли Уитсон, директора Human Rights Watch, за критику в адрес египетского правительства. Уитсон упрекнула египтян в “неспособности обеспечить надлежащее медицинское обслуживание Мухаммеду Мурси”.Мурси, первый демократически избранный президент Египта, свергнутый военными в 2013 году, умер в понедельник во время судебного заседания.Государственная информационная служба Египта заявляет, что обвинения со стороны Уитсон были ложными. ГИС подчеркнула, что это в стиле HRW – “распространять ложь”.Служба добавила, что в ноябре 2017 года суд удовлетворил ходатайство Мурси о том, чтобы его оставили “на собственном попечении”.