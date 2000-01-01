Лицмана жестко раскритиковали за слова о реакции на пандемию
Министры разгромили бывшего министра здравоохранения Яакова Лицмана за то, что тот заявил, будто реакция на вспышку смертоносного коронавируса COVID-19 была чрезмерной.
Об этом сообщает 12 канал со ссылкой на неназванных министров.
"Если это было преувеличено, то почему именно Лицман одобрил закрытие Бней-Брака и даже защищал свое решение перед собственной общиной и в средствах массовой информации", – спросил один из министров.
По его словам, Лицман позволил на тот момент гендиректору минздрава Моше Бар Симан-Тову "быть главным актером в шоу" и "много раз вообще не присутствовал" на собраниях, на которых решались те или иные ограничения.
"Даже если бы было преувеличение и паника, Лицман даже ни разу не забил тревогу", – возмутились министры.