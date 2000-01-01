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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:20.05 06:15   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Хаос в иранском порту после израильской кибератаки Газета Washington Post сообщила, что Израиль нанес "высокоточный киберудар" по иранскому порту в ответ на попытку Ирана атаковать израильскую инфраструктуру водоснабжения.

Кибератака в иранском порту: Кохави сделал тонкий намек Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави косвенно подтвердил, что государство стоит за кибератакой в иранском порту и за серией авиаударов по Сирии.

Коалиция отказалась платить пособие самозанятым Правящая в Израиле коалиция отказалась выдвигать на рассмотрение Кнессета законопроект о выплате пособий по безработице мелким предпринимателям и самозанятым в условиях кризиса коронавируса.

Минздрав утвердил открытие ресторанов и бассейнов: правила Министр здравоохранения Юли Эдельштейн официально подписал распоряжение, разрешающее барам, ресторанам, ночным клубам, бассейнам и отелям возобновить работу.

"Только не Биби!" Жесткий ответ для адвокатов Нетаниягу Премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил прокуратуру разрешить ему не присутствовать во время первого слушания в суде по его делу. Госпрокуратура ответила отказом, на что адвокаты главы правительства ответили, что данное решение принято в рамках кампании "Только не Биби!"


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