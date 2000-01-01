Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Коалиция отказалась платить пособие самозанятым Правящая в Израиле коалиция отказалась выдвигать на рассмотрение Кнессета законопроект о выплате пособий по безработице мелким предпринимателям и самозанятым в условиях кризиса коронавируса.
"Только не Биби!" Жесткий ответ для адвокатов Нетаниягу Премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил прокуратуру разрешить ему не присутствовать во время первого слушания в суде по его делу. Госпрокуратура ответила отказом, на что адвокаты главы правительства ответили, что данное решение принято в рамках кампании "Только не Биби!"