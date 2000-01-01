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`Только не Биби!` Жесткий ответ для адвокатов Нетаниягу | Фото:19.05 20:46   MIGnews.com

"Только не Биби!" Жесткий ответ для адвокатов Нетаниягу

Адвокаты премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявили в ответ на отклонение государственной прокуратурой просьбы главы правительства не появляться на первом заседании суда, что это решение принято в рамках кампании "Только не Биби!"

Такие слова были встречены критикой со стороны представителей госпрокуратуры, передают израильские СМИ.

"Ответ государственной прокуратуры является явно необоснованным и опирается не на существенные причины, а скорее служит информационной кампанией для демонстрации фотографии премьер-министра на скамье подсудимых", – говорилось в заявлении адвокатов.

В ответ в ведомстве отметили, что запрос правозащитников основывался на расходах Нетаниягу, связанных с безопасностью.

"Сообщение от адвокатов неприемлемо. Не было никаких аргументов в пользу показа фотографии господина Нетаниягу на скамье подсудимых", – возмутились в государственной прокуратуре.


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