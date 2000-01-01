19.05 19:47 MIGnews.com

ЕС поздравляет Израиль с формированием правительства

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По итогам видеоконференции министров иностранных дел стран-членов ЕС, прошедшей в субботу 16 мая, Верховный комиссар Евросоюза заявил:"Разрешение израильско-палестинского конфликта остается приоритетом и стратегическим интересом ЕС. Мы сохраняем готовность участвовать в этом.""В преддверии создания нового правительства в Израиле мы ожидаем полномасштабного и конструктивного сотрудничества с ним.""Мы убеждены, что необходимо работать вместе, чтобы прийти к решению палестинского вопроса, и мы еще раз заявляем о нашей поддержке решения два государства для двух народов, достигнутого за столом переговоров. Для того, чтобы это стало возможным, стороны должны избегать односторонних шагов, и, разумеется, необходимо следовать международным законам.""Мы должны отговорить тех, кто выдвигает инициативы об аннексии. Это потребует усилий всех сторон - наших, Израиля, США, палестинцев и арабских партнеров, и использования всех каналов, находящихся в распоряжение ЕС и государств-членов ЕС. Наши дискуссии по этому сложному вопросу продолжатся. Но мы не будем опережать события."Комментируя итоги видео-конференции Боррель сказал:"Я пока не планирую путешествие в Израиль или куда-либо еще. Но нет сомнений в том, что для нас очень важно иметь наилучшие отношения с новым израильским правительством. Мы поздравим его, как только оно будет сформировано. Я надеюсь, что окажусь среди первых, кто позвонит новому министру иностранных дел Израиля, и мы обсудим то, что сказано сегодня на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС. Я передам наше стремление сотрудничать с Израилем на всех направлениях. Посетить Израиль – это хорошая идея. Для нас очень важно иметь хорошие отношения с Израилем, посещать его, знать израильтян персонально, общаться с ними. Это - часть нашего сотрудничества."