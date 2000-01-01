19.05 20:00 MIGnews.com

Нетаниягу провел ряд встреч с министрами: все подробности

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Во вторник, 19 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел ряд встреч с министрами, которые заняли свои должности после принесения присяги.Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.Утром первую рабочую встречу Нетаниягу провел с министром иностранных дел Габи Ашкенази. Стороны договорились продолжать встречаться и обсуждать политические вопросы и актуальные возможности.Далее глава правительства встретился с министром финансов Исраэлем Кацем на первом рабочем заседании по вопросам стимулирования возврата экономики к работе в штатном режиме и возобновления экономического роста.Было решено провести на этой неделе дополнительное совещание, на котором министр финансов представит окончательный вариант плана.Кроме того, по распоряжению Нетаниягу, исполняющий обязанности генерального директора министерства главы правительства Ронен Перец встретился с представителями владельцев банкетных залов для обсуждения пакета помощи. В настоящее время изучается вопрос предоставления пакетной помощи секторам экономики, пострадавшим от кризиса.На встрече присутствовали: замгендиректора по внутренним делам, планированию и развитию министерства главы правительства Лиор Фарбер, председатель Ассоциации владельцев залов торжеств Ноам Леви, генеральный директор Ассоциации Авирам Алон, член ассоциации и владелец банкетного зала Нир Шефер.