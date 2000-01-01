19.05 20:25 MIGnews.com

Впервые в истории: самолет ОАЭ приземлился в Израиле

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Во вторник, 19 мая, впервые в истории грузовой самолет компании Etihad Airways, совершивший прямой рейс из столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, приземлился в Израиле.Об этом сообщают израильские средства массовой информации на иврите.Уточняется, что самолет перевозил гуманитарную помощь, предназначенную для Палестинской автономии и сектора Газа. ОАЭ отправили груз через Организацию Объединенных Наций, предварительно согласовав с правительством Израиля.Авиакомпания получила разрешение на приземление в Израиле от министерства иностранных дел в Иерусалиме.